LIVE | Onttroont Visser op 3 kilometer wereldkampioene Sablikova?

Twee op twee Molano juicht opnieuw in massa­sprint Ronde van Colombia

20:36 Juan Sebastián Molano heeft na de tweede etappe ook de derde rit in de Ronde van Colombia gewonnen. De thuisrijder van UAE Team Emirates was opnieuw de snelste in de massasprint. De leiderstrui blijft om de schouders van Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling), die dinsdag met zijn ploeg de openingsploegentijdrit won.