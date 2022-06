LIVE | Oekraïne zet druk, maar Wales komt via eigen doelpunt op voorsprong in jacht op WK-ticket

Wales en Oekraïne strijden vanavond in een beladen duel in Cardiff tegen elkaar om een ticket voor het WK van dit jaar in Qatar. De Oekraïners wonnen woensdag in Schotland en willen hun landgenoten de oorlog even laten vergeten. Volg de ontwikkelingen vanaf 18.00 uur in ons liveblog.