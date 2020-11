LIVE | NK allround in Heerenveen

Club Brugge wint dankzij fraaie treffer Lang nipt van KV Kortrijk

21 november Noa Lang heeft Club Brugge een overwinning bezorgd in de Belgische competitie. De jeugdinternational van Oranje, in de zomer overgekomen van Ajax, maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk: 1-0.