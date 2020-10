LIVE | NK afstanden begint met 500 meter voor mannen

column Corona bepaalt de afloop van dit voetbalsei­zoen

10:30 De coronawonden zijn gelikt. NAC is weer uitgehuild na de dreun van Deventer. Vrijdagavond in een onveranderd leeg huis tegen NEC kan de Bredase voetbalclub de virusellende van de afgelopen weken van zich afspelen. Temeer omdat de Nijmeegse opponent de volgende ploeg is die genekt wordt door corona.