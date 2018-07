LIVE: Nieuwe krachtproef Bertens op Wimbledon

Pliskova hoogst geplaatste speelster

Kiki Bertens staat voor het eerst in haar carrière in de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Londen. Ze schakelde in de derde ronde Venus Williams uit, de Amerikaanse vijfvoudig winnares en vorig jaar finaliste. Karolina Pliskova is in de tweede week de hoogst geplaatste speelster op het Londense gras. De top 6 is al uitgeschakeld.