LIVE | Nederlanders op de bank bij eerste halve finale Europa League

nog één achter Hendry Snookerle­gen­de O’Sullivan heeft eindelijk zesde wereldti­tel binnen

20:47 Zeven jaar was het alweer geleden dat Ronnie O’Sullivan (44) zijn wereldtitel snooker met succes verdedigde. Na in 2014 nog één keer de finale bereikt te hebben haalde de volgens velen beste speler aller tijden nooit meer zijn topniveau in het iconische Crucible Theatre. Tot dit jaar. De Engelsman overklaste landgenoot Kyren Wilson op de slotdag en won met 18-8.