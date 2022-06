LIVE | Nederlanders flink op stoom in Ziggo Dome, straks neemt Van Gerwen het op tegen Noppert

Australië stunt met titel Geen finale voor Van Duijvenbo­de en Noppert: ‘In zo'n wedstrijd mis je Van Gerwen’

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert zijn in de halve finale van de World Cup of Darts uitgeschakeld door Wales. Gerwyn Price en Jonny Clayton bleken een maatje te groot voor het Nederlandse duo. Na de twee solopartijen was het gedaan in Frankfurt. In de finale ging Wales later op de avond verrassend onderuit tegen stuntploeg Australië, dat met Simon Whitlock en Damon Heta met 3-1 won van Gerwyn Price en Jonny Clayton.

19 juni