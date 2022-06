LIVE | Nederland tegen Brazilië bij World Cup in Frankfurt, mogelijke achtste finale tegen Ierland

World Cup of DartsDirk van Duijvenbode en Danny Noppert vertegenwoordigen Nederland op de World Cup of Darts in Frankfurt. Vanavond zijn de eerste partijen, zondagavond is de finale in de Eissporthalle. Bij winst op Brazilië wacht zaterdagavond de achtste finale tegen Ierland. Bekijk hier het speelschema en de deelnemers.