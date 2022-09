LIVE Nations League | Wie voegt zich bij Oranje, Italië en Kroatië, Portugal of toch Spanje?

Kazachstan voor vijf jaar gastheer voor race in MotoGP: ‘Nieuwe pitstop waarmee onze sport zich blijft uitbreiden’

Kazachstan wordt het dertigste land dat een grand prix in de motorsport zal huisvesten. Op het Sokol-circuit, even buiten Almaty, wordt vanaf komend jaar de Grote Prijs van Kazachstan gehouden in de MotoGP, Moto2 en Moto3. Het Aziatische land heeft een contract voor vijf jaar afgesloten met de organisatoren van de MotoGP.

11:54