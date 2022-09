LIVE Nations League | Kan Bale nog van waarde zijn voor Wales én Oranje?

Opnieuw Keniaanse atlete op doping betrapt, bond wil ‘kartels ontmante­len’

De Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk is voor tien maanden geschorst vanwege een dopingovertreding. Bij de 25-jarige atlete werden in januari sporen van het verboden product letrozole gevonden. Dat is een middel dat de afbraak van anabole steroïden en testosteron afremt en daarom prestatiebevorderend werkt.

