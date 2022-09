LIVE Nations League | Haaland kan met Noorwegen flinke stap zetten naar Final Four

Berrettini wint in super tiebreak van Auger Aliasimme en zet Europa weer op voorsprong in Laver Cup

Matteo Berrettini heeft Team Europa op de tweede dag van de Laver Cup opnieuw op voorsprong gezet. De Italiaan versloeg in The O2 in Londen de Canadees Félix Auger-Aliassime in de matchtiebreak met 7-6 (11) 4-6 10-7. Europa leidt na de overwinning van Berrettini met 4-2.

