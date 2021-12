LIVE | Nathan Aspinall in de problemen in tweede ronde WK darts

Video Denzel Dumfries doet het weer: Nederlan­der matchwin­ner met derde In­ter-goal in december

Denzel Dumfries heeft zijn derde goal van het seizoen (allemaal in de laatste vier wedstrijden) gemaakt voor Internazionale. De Nederlandse rechtsback was ook in de thuiswedstrijd tegen Torino weer trefzeker en werd met zijn goal zelfs matchwinner: 1-0.

20:40