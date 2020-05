LIVE | Murray steunt plan Federer, PSV verhoogt prijzen seizoenkaarten niet

Overleg Burgemees­ter Depla: ‘Liever 12 of 14 clubs in eredivisie dan 20'

1 mei De burgemeesters van de voetbalsteden in Nederland zien een eredivisie met twintig clubs absoluut niet zitten. Sterker nog: ,,Het zou verstandiger zijn om juist terug te gaan naar veertien of twaalf eredivisieclubs”, zegt Paul Depla, de burgervader van Breda. Hij zit als woordvoerder van de burgemeesters in de adviesgroep van de KNVB over openbare orde en veiligheid.