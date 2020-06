LIVE | Milan met tien man na karatetrap Rebic, Ronaldo mist penalty

Ronde van Vlaanderen haalt de ‘Muur’ uit het parkoers

19:54 De Ronde van Vlaanderen heeft in de komende editie op 18 oktober geen passage over de beruchte Muur van Geraardsbergen, voorheen de scherprechter in de Vlaamse klassieker. De koers is ook wat ingekort, meldt organisator Flanders Classics.