LIVE | Memphis en Luuk de Jong moeten volgende nederlaag voorkomen, elf minuten extra tijd

hoofdklasse B Halsteren lijdt duur puntenver­lies

Een dominerend Halsteren liet bij Juliana’31 dure punten liggen. Het bleef in het bij Nijmegen gelegen Malden 0-0. Coach Erwin de Nijs had tal van goede mogelijkheden voor zijn ploeg gezien. ,,Het was een uur lang eenrichtingsverkeer. Maar het gaat voor ons mis in de afrondende fase.’’

17:30