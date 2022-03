LIVE | Max Verstappen opent zijn testweek met tweede tijd achter Ocon

Opnieuw vuurwerk in Gelredome: Vitesse kan weer boete van UEFA verwachten

Vitesse kan weer een boete van de UEFA verwachten. Supporters van de club uit Arnhem staken in de openingsfase van het thuisduel met AS Roma in de Conference League vuurwerk af. Achter een van beide doelen waren even gele en zwarte rookpluimen te zien, overeenkomstig de kleuren van de Gelderse ploeg.

