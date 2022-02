LIVE | Max Verstappen opent laatste testdag voor Red Bull

Van Bronck­horst ziet Rangers overeind blijven tegen Malen en co en bereikt achtste finales Europa League

Na de verrassende zege in Dortmund bleef Rangers, de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, Borussia ook in eigen huis op de been: 2-2. Daardoor staat de Schotse club in de achtste finales van de Europa League.

24 februari