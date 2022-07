LIVE | Max Verstappen neemt snelste tijd weer over van Charles Leclerc in belangrijke training

Tweevoudig ritwinnaar Marianne Vos stapt af in Giro Donne, Juliette Labous wint zesde etappe

Marianne Vos is donderdag niet meer van start gegaan in de Giro Donne. Vos, die rijdt voor Jumbo-Visma, boekte woensdag nog haar tweede ritzege. „Ik ben blij met mijn twee overwinningen. Ik ga me nu opladen voor de volgende doelen”, liet ze via haar ploeg Jumbo-Visma weten.

7 juli