LIVE | Max Verstappen neemt flinke hap uit snelste tijd in slotfase laatste testdag

De Gegenpressing podcast Clubeige­naar Van Aalst gijzelt NAC, Vrolijk en Amerikanen vormen alliantie

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In S2A31 gaat het over de overwinning MVV, het overnameproces en de apathische manier van voetballen van NAC.

7 maart