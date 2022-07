LIVE | Max Verstappen heeft schade en kan overwinning vergeten, Lewis Hamilton vecht met Ferrari om zege

Bacterie pakte Kiki Hendriks haar benen en vingers af, maar niet haar dromen en karakter: ‘Het is niet veel, maar ik kan er alles mee’

Al op zeer jonge leeftijd werd Kiki Hendriks getroffen door een agressieve bacterie. Het resultaat? Meerdere amputaties waardoor ze meer in ziekenhuizen was dan thuis. Maar de nu 21-jarige Hendriks laat zich er niet door afremmen en droomt groot. Zoals van deelname aan de Paralympische Spelen. ,,Het is niet veel, maar ik kan er alles mee.”

2 juli