LIVE | Max Verstappen en Charles Leclerc vechten hard om koppositie

Xavi in aanloop naar El Clásico: ‘Voor Lionel Messi staat de deur altijd open bij FC Barcelona’

Lionel Messi kan altijd terugkeren bij FC Barcelona als hij dat wil. Dat zei trainer Xavi een dag voor de Clásico in Madrid tegen Real. ,,Leo is de beste voetballer ooit, bij Barcelona gaan de deuren altijd voor hem open”, zei Xavi, die jaren in het Catalaanse elftal samenspeelde met Messi. ,,Zolang ik hier de trainer ben, mag hij iedere dag de training komen bekijken en met ons praten.”

8:30