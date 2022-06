LIVE | Max Verstappen achter Sergio Pérez, Mercedes en Ferrari stuiteren

Lorena Wiebes is na twee etappeze­ges de leiders­trui kwijt in de Women's Tour

Lorena Wiebes is de leiderstrui kwijt in de Women’s Tour door Groot-Brittannië. De renster van Team DSM, die de tweede en derde etappe won, kon in de vierde etappe niet mee met de kopgroep en kwam na de rit over 144,7 kilometer van Wrexham naar Welshpool als tiende aan de finish, op 1.16 minuut van de Australische winnares Grace Brown.

9 juni