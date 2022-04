LIVE | Matthijs de Ligt met Juventus op achterstand, Real Madrid in actie tegen Getafe

NBA Dallas Mavericks maken gehakt van Portland Trail Blazers: zege met vijftig punten verschil

Dallas Mavericks heeft in de NBA Portland Trail Blazers op een ruime nederlaag getrakteerd. Het verschil was liefst 50 punten in Dallas, waar het mede dankzij 39 punten van Luka Doncic 128-78 werd. Na het eerste kwart was het verschil al 23 punten (36-13)

