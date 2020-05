LIVE | Mark Uth schiet Köln snel op voorsprong, HSV verspeelt punten

Discussie over salariskor­ting in profvoet­bal: ‘Gezamen­lijk oplossin­gen realiseren’

16:11 Het akkoord tussen de sociale partners over een salariskorting in het profvoetbal leidt tot de nodige discussies in en rondom de kleedkamers. Spelers willen niet overal direct mee instemmen of hebben vragen over de richtlijn en worden soms toch onder druk gezet om te tekenen, zo stelt zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group. ,,Helaas”, zegt hij.