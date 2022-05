LIVE | Manchester United nog steeds op achterstand bij Brighton, Hertha benut vlak voor rust strafschop

Max Verstappen hoopt op verbeterin­gen na domper in Miami: ‘Het is extreem pijnlijk’

Max Verstappen kwam tijdens de eerste twee vrije trainingen in Miami gisteren niet verder dan vijftien ronden en dat is uiteraard slecht nieuws voor de Nederlandse wereldkampioen. ,,Het was geen goede dag voor ons", aldus Verstappen. ,,We wilden naar buiten gaan en de baan leren kennen, maar het verliep niet volgens plan.”

18:23