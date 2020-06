LIVE | Manchester City ontvangt middenmoter Burnley

Geen US Open-twij­fels bij Murray: ‘Fijn om weer een groot toernooi te spelen’

20:00 Andy Murray wil graag op de US Open spelen, het grote toernooi dat eind augustus in New York van start gaat. De Brit, voormalig nummer 1 van de wereld, verwacht daarna op Roland Garros in Parijs in actie te komen. Hij moet wel de garantie hebben dat de gezondheidsrisico’s maximaal worden beperkt.