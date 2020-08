LIVE | Lukaku bezorgt Inter vanaf de stip droomstart

Ook geen Cavendish Poels naar Tour, maar Teuns niet: ‘Wat moet ik nog meer bewijzen?’

16:20 Bahrain-McLaren neemt Wout Poels mee naar de Tour de France, maar laat Dylan Teuns thuis. De Belg, vorig jaar nog goed voor een fraaie zege in de etappe naar La Planche des Belles Filles, is ontgoocheld. ,,Ik heb vorig jaar een rit gewonnen, wat moet ik nog meer bewijzen om erbij te zijn? Zij denken dat ik niet in vorm ben, terwijl dat echt niet waar is”, zegt hij tegen Sporza.