LIVE loting Conference League | AZ houdt de loting met een schuin oog in de gaten

Stuntende cricketers voor het eerst recht­streeks naar WK T20

De Nederlandse cricketers hebben zich dankzij hun opvallende prestaties op het WK T20 in Australië voor het eerst rechtstreeks geplaatst voor het volgende WK, dat in 2024 in de West Indies en de Verenigde Staten wordt gehouden. Tot nog toe was Nederland altijd aangewezen op kwalificatietoernooien en voorronden.

6 november