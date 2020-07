LIVE | Lo Celso schiet Spurs op voorsprong

Transfer­over­zicht | Wie speelt volgend seizoen waar in het West-Brabantse amateur­voet­bal?

24 juni In de nacht van maandag 15 juni op dinsdag 16 juni is de overschrijvingstermijn in het amateurvoetbal verstreken. Welke spelers zijn overgestapt in West-Brabant en waarnaartoe? Lees het hier. Aanvullingen kunnen gemaild worden naar redactie.sport@bndestem.nl onder vermelding van ‘transferoverzicht’.