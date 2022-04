LIVE | Liverpool op jacht naar openingsgoal tegen stug en gevaarlijk Villarreal

Sonny Colbrelli mag weer voorzich­tig fietsen na hartproble­men

Sonny Colbrelli heeft van de artsen in het ziekenhuis van Padua toestemming gekregen weer voorzichtig te fietsen. De 31-jarige wielrenner zakte in maart tijdens de Ronde van Catalonië in elkaar. Uit onderzoek bleek dat de Italiaan hartritmestoornissen heeft. Daarop werd een inwendige defibrillator geplaatst bij de regerend Europees kampioen op de weg.

