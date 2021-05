LIVE | Leider Verstappen kan Bottas nog niet afschudden in straten Monaco

Video Op een route van 20 km worden de NAC-spe­lers toege­juicht door duizenden supporters

22 mei Zelden vertoonde taferelen in Breda en omstreken deze zaterdagmiddag. Wat begon met een geelzwarte vuurzee bij het Rat Verlegh Stadion gaat via een ellenlange NAC-sliert met toeterende auto’s over de A16 en A58, waar duizenden supporters langs de kant van de weg of op een viaduct de liefde voor hun club belijden, naar Bosschenhoofd.