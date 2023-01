LIVE League Cup | Ten Hag wijzigt opstelling flink, maar Malacia behoudt basisplek bij ManUnited

Robin Haase zorgt na bizarre aanloop voor stunt in Adelaide: ‘Heel bijzonder’

Met een indrukwekkende zege op Benjamin Bonzi in Adelaide verraste ‘lucky loser’ Robin Haase (35) vriend en vijand, vooral vanwege zijn allesbehalve ideale aanloop richting de partij. Het betekende zijn eerste zege in twee jaar tijd in het enkelspel, waar hij juist langzaam afscheid van aan het nemen was.

17:06