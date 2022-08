Live La Liga | Treffer Robert Lewandowski afgekeurd vanwege buitenspel

Officieel: NAC presen­teert tiende verster­king

Na FC Dordrecht, Almere City, De Graafschap en NEC gaat Javier Vet bij NAC aan zijn vijfde club beginnen in de eerste divisie. De ervaren middenvelder is vrijdag officieel in het Rat Verlegh Stadion voorgesteld als nieuwe speler van NAC en heeft een contract voor twee jaar getekend.

