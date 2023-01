LIVE La Liga | Koploper FC Barcelona tegen Getafe, Frenkie de Jong op de bank

ZATERDAG 3b MOC’17 ziet periodeti­tel wegglippen na teleurstel­lend gelijkspel

Het 2-2 gelijkspel tegen De Jonge Spartaan voelde voor Moc’17 als een nederlaag. De Bergenaren lieten in de topper met name voor rust een handvol kansen onbenut en vergaten daardoor de druk op Prinsenland in de strijd om de eerste periodetitel op te voeren. Moc-aanvoerder Tom Sanen was na afloop teleurgesteld. ,,We wilden zo graag winnen.’’

21 januari