LIVE La Liga | Koploper FC Barcelona aast na bekerdreun op herstel tegen Girona

FC Barcelona liep woensdag tegen een flinke dreun aan: in de return van de halve finales van de Copa del Rey ging de ploeg van trainer Xavi op eigen veld hard onderuit in El Clásico tegen Real Madrid (0-4). In La Liga heeft Barça een enorme voorsprong op de grote rivaal en naaste belager. Vanavond (aftrap 21.00 uur) komt middenmoter Girona op bezoek in Camp Nou. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.