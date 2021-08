LIVE | Kwalificatie hervat na zware crash Norris, strijd om pole barst los

video Kestens geniet samen met huisgenoot Vanacker na van eerste zege: ‘Dat juichen voor die tribunes, zalig’

10:02 Pjotr Kestens (19) leidde de feestavond van NAC vrijdag in met een assist bij de vroege 1-0 van Ralf Seuntjens. Genoten had hij van de sfeer en van de ruime 3-0 zege. Dat uitgerekend zijn huisgenoot Milan Vanacker aangever was bij de derde goal, deed hem deugd. ,,Ik ben echt blij voor hem.”