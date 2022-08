Live kwalificatie Conference League | FC Twente maakt razendsnel gelijk tegen Cukaricki, Vlap laat grote kans liggen

Mac Nulty krijgt kippenvel van eerste Avondje NAC: ‘Supporters zo tekeer te zien gaan: espectacu­lar’

Passie en hartstocht is wat hem definieert als mens en als voetballer. De beleving in het Rat Verlegh Stadion, afgelopen vrijdag onderging hij zijn vuurdoop, doet zijn bloed sneller stromen. ,,Wat een club.” Anselmo García Mac Nulty is op zijn plek bij NAC.

11:33