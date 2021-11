LIVE | Kunnen Talsma, Roest en Bergsma voor medailles zorgen op 10.000 meter?

Kwalificatie Lewis Hamilton met groot machtsver­toon naar pole, Max Verstappen 'split' Mercedes­sen

De eerste man ooit op pole position in Qatar: Lewis Hamilton. De Brit was net als in Brazilië weer pijlsnel. Max Verstappen moest tevreden zijn met de tweede startplaats naast Hamilton op de front row in Qatar. ,,Wel… Ik heb het geprobeerd.”

16:17