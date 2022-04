LIVE | Koploper Real Madrid met minimale voorsprong slotfase in tegen Osasuna

Ajax ziet in oude bekende Alfred Schreuder kandidaat om vertrekken­de Erik ten Hag op te volgen

Alfred Schreuder (49) is bij Ajax concreet in beeld voor een terugkeer als hoofdtrainer. De huidige coach van Club Brugge werkte in het verleden in Amsterdam als assistent van Erik ten Hag, die door een persoonlijk akkoord met Manchester United op het punt staat om te verkassen.

9:07