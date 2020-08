LIVE | Koopmeiners schiet AZ naar verlenging met rake penalty in 95ste minuut

Tweede voorronde Champions LeagueAZ is begonnen aan de verlenging tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League. Teun Koopmeiners zorgde in minuut 95 uit een strafschop voor de 1-1. Er is geen return in Tsjechië, dus AZ moet het thuisvoordeel (in een leeg AFAS Stadion) benutten om door te gaan voor een plek in de poulefase van de Champions League.



Tussenstand: 1-1 (eerste helft verlenging)