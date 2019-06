LIVE | Komt vanavond wel iemand in de buurt van Mercedes?

Zes uit zes voor Nadal Nadal voor twaalfde keer naar finale Roland Garros na zege in drie sets op Federer

15:46 Rafael Nadal staat zondagmiddag voor de twaalfde keer in de finale van Roland Garros. De 33-jarige Spanjaard was in de halve finale in een winderig Parijs in drie sets te sterk voor Roger Federer, die voor de zesde keer in zes ontmoetingen op Roland Garros verloor van de Spaanse gravelkoning. Het was na twee uur en 25 minuten 6-3, 6-4, 6-2 voor Nadal.