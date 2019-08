LIVE | Komt iedereen zonder kleerscheuren door de laatste training?

COLUMN Alles aan Antoine Griezmann is nep. Maradona wás en ís écht

10:00 Chassé cinema, Breda. Het is bloedheet deze maandagavond in het kleine zaaltje. Toch weerhoudt dat een handjevol diehard voetbalfundamentalisten er niet van om de documentaire over het leven van Diego Armando Maradona te gaan zien.