LIVE | Kan Verstappen zich na uitvalbeurt in training alsnog mengen in strijd om pole?

Brazilië verslaat ook Ecuador in WK-kwalifica­tie

4:57 Brazilië heeft ook de vijfde wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie weten te winnen. In Porto Alegre wonnen de Goddelijke Kanaries vrijdagnacht met 2-0 van Ecuador. De Brazilianen profiteerden daardoor maximaal van de halve misstap gisteren van Argentinië tegen Chili (1-1). De ploeg van bondscoach Tite gaat onbedreigd aan de leiding in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep met 15 punten uit 5 duels. Argentinië volgt op vier punten achterstand.