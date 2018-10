LIVE | Kan Verstappen voor derde keer scoren in Japan

Rosario over PSV: 'Wij hebben geen moeite om ons op te laden'

0:03 Oplaadproblemen voor het duel met VVV? Volgens Pablo Rosario had PSV daar zaterdagavond geen last van. ,,Het was even zoeken waar de ruimtes lagen. Daarna hebben we de nodige kansen gekregen en toch nog meerdere kunnen toeslaan."