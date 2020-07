LIVE | Kan Verstappen historische pole in Hongarije herhalen?

vrije training 3 Wederom geen ideale training voor spinnende Max, snelste tijd Bottas

14:27 Ook de derde en laatste vrije training is voor Max Verstappen niet ideaal verlopen. De Nederlander spinde, klaagde over de versnellingsbak van zijn Red Bull en kwam met 1.16,084 niet in de buurt van de Mercedessen. Valtteri Bottas (1.15,437) was de snelste van allemaal, op vier honderdsten gevolgd door Lewis Hamilton.