LIVE | Kan Verstappen de Mercedessen dwarsbomen in beslissende gedeelte?

De roots van Novak Djokovic: in Belgrado is de vraag wie de grootste is al lang beantwoord

12:49 Hij kan zondag Roger Federer en Rafael Nadal overtreffen in grandslamzeges, maar de populariteitsprijs zal Novak Djokovic nooit winnen. De tennisgrootheid worstelt soms met zijn imago, maar is ook getekend door het verleden. Een reportage uit zijn geboortestad Belgrado, waar hij als 11-jarig jongetje bombardementen doorstond in een schuilkelder.