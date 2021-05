LIVE | Kan Real tegen Sevilla profiteren van gelijkspel tussen Barça en Atlético?

Arjen Robben in tranen: ‘Ik kom gewoon van ver, dit is wat ik wilde’

15:33 Na zijn meer dan geslaagde rentree in de basis bij FC Groningen vocht Arjen Robben in Emmen tegen de tranen. ,,Ik kom gewoon van ver‘” sprak de 96-voudig international na de 0-4 zege in Emmen. ,,Dit is wat ik wilde.‘’