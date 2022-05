LIVE | Kan ManCity profiteren van de misstap van Liverpool? Bayern krijgt schaal

Amin Sarr houdt play-off­droom Heerenveen levend met twee goals bij Vitesse

Heerenveen blijft op koers voor een plekje in de play-offs. De Friezen wonnen in Arnhem door twee goals van de Zweed Amin Sarr. Vitesse was voor de rust op voorsprong gekomen door een benutte pingel van Bero, maar na de hervatting draaide Heerenveen het om. Bekijk de stand van zaken in de eredivisie.

16:38