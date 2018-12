LIVE | Joyce maakt gelijk, hierna Chisnall tegen Huybrechts

Hoc­key-internatio­nal De Wijn maanden uitgescha­keld

14:36 Hockey-international Sander de Wijn is drie tot vier maanden uitgeschakeld. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de verdediger van Oranje een scheur heeft in een hamstringpees. De Wijn raakte geblesseerd op het afgelopen WK in India in de wedstrijd tegen Canada.