Live: Jong Oranje - VS

Van der Luer begint bij Roda JC met gelijkspel in derby tegen MVV

18:46 Roda JC en MVV hebben een punt overgehouden aan de eerste wedstrijd van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie. In Kerkrade leek Roda op weg naar een overwinning tegen de provinciegenoot. In de laatste twaalf minuten maakte MVV echter een achterstand van twee doelpunten goed: 2-2.